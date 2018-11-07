Госдеп рассматривает новые санкции против России

Госдепартамент США раздумывает о введении новых антироссийских санкций. Как объяснила представитель госдепартамента Хезер Науэрт, такие меры ведомство может предпринять, согласно американскому законодательству, которое предполагает введение санкций в ответ на невыполненные требования Вашингтона по «делу Скрипаля».

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас введения дополнительных санкций», — приводит РИА Новости слова Науэрт.

Ранее в Совфеде рассказали, как санкционная политика повлияет на итоги выборов в США. Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что абсурдность санкционной политики против России станет настолько очевидной для американского избирателя, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам.