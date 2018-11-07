Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Тамбовской области

В результате пожара в частном доме в Тамбовской области погибли шесть человек. Об этом «Звезде» сообщили в СК РФ.

Возгорание произошло в два часа ночи. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работает следственная оперативная группа. Также ведется разбор завалов и устанавливаются личности погибших. Начата доследственная проверка.