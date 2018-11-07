Долги россиян по ЖКХ передадут коллекторам - СМИ

Поставщики коммунальных могут начать передавать долги по ЖКХ коллекторским агентствам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в «Росводоканале» и «Мосэнерго».

Как рассказал изданию директор «Росводоканала» Сергей Прокофьев, его компания уже передает часть задолженностей коллекторам и собирается расширить сотрудничество с ними. При этом он подчеркнул, что речь идет о коллекторских агентствах, которые входят в реестр Федеральной службы судебных приставов.

В свою очередь глава комитета НАПКА Виктор Семендуев сообщил газете, что поставщики коммунальных услуг отдают коллекторским агентствам не более 5% от общей задолженности граждан. Он подчеркнул, что эффективность их взыскания крайне невысокая, а вот социальная напряженность среди населения из-за подобных новостей может существенно вырасти.

В материале отмечается, что, по данным Минстроя, долги российских граждан за услуги ЖКХ на сентябрь 2018 года достигли 535 млрд рублей.