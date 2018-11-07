Школьник спас тонувшую девочку в Подмосковье

Десятилетний школьник Родион Воронов в Серпуховском районе Московской области спас тонувшую пятилетнюю девочку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Инцидент случился в бассейне парк-отеля, где отдыхали несколько семей с детьми. Девочка пропала из поля зрения, и мальчик прыгнул в воду и достал тонущего ребенка со дна.

Девочка была без сознания. Взрослые пытались ее реанимировать, и спустя несколько минут она задышала.

В данный момент ребенка осматривают врачи.