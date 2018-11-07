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Козак рассказал, насколько вырастет стоимость бензина в 2019 году

Роман Захаров
05:17 07.11.2018
Минэнерго, ФАС и нефтяные компании подпишут до 7 ноября соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке.
Козак рассказал, насколько вырастет стоимость бензина в 2019 году
Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Российские нефтяники согласились не повышать цену на бензин в январе 2019 года более чем на 1,7%. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак.

При этом он добавил, что дальнейший рост цен на топливо сохранится в пределах инфляции.

Согласно протоколу совещания у вице-премьера РФ Дмитрий Козака, Минэнерго, ФАС и нефтяные компании подпишут до 7 ноября соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке.

В документе также говорится, что если участники соглашения уклонятся от его подписания либо нарушат заключенные договоренности, кабинет министров имеет право применить системные меры стабилизации рынка топлива.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак распорядился до начала весны следующего года дополнительно проработать возможность введения в РФ плавающих ставок акцизов на топливо - в зависимости от стоимости нефти.

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