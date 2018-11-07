Войска РХБ защиты следят за ситуацией в Идлибской зоне деэскалации
Развертывание здесь машин РХМ-6 позволит своевременно обнаружить применение боевиками химического оружия.
Российские расчеты войск РХБ защиты на машинах РХМ-6 приступили к оценке и мониторингу обстановки в Идлибской демилитаризованной зоне. Их развертывание позволит своевременно обнаружить применение боевиками химического оружия. Об этом сообщил командир расчета разведывательной химмашины Дмитрий Петров.
«При обнаружении отравляющих веществ в воздухе выдают световую и звуковую сигнализацию, а также определяют азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию», - отметил Петров.
В случае применения отравляющих веществ машины РХМ-6 смогут обнаружить в воздухе токсичные вещества 26 видов.
Ранее «Звезда» рассказывала, как несут службу российские военные в Идлибской зоне деэскалации.