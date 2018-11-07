Мать школьника, который сжег бездомного, оштрафована на 100 рублей

Комиссия по делом несовершеннолетних выписала матери учащегося третьего класса, по вине которого погиб мужчина в городе Чайковский Пермского края, штраф в размере 100 рублей.

Как сообщает Ura.ru, в настоящий момент следственные органы изучают новые подробности жуткого происшествия. В частности, правоохранители проверяют информацию о том, действительно ли у фигурантов этого дела была банка с бензином.

Инцидент произошел 14 октября этого года. Мужчина, который вел асоциальный образ жизни, ночевал в подвале дома на Сосновой улице. Увидевшие его школьники стали поджигать бумагу и бросать ее в лежащего человека, после чего одежда на потерпевшем загорелась и он погиб от полученных ожогов.