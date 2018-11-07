Ракета «Союз- СТ» стартовала с космодрома Куру: видео

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с метеорологическим спутником MetOp-C стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане.

Запуск ракеты прошел в 9:47 по местному времени (3:47 по московскому времени). Трансляцию вел сайт компании-оператора космодрома Ariane Space.

MetOp- C – третий и последний спутник Европейской организации спутниковой метеорологии. Он необходим для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней.

Этот пуск стал третьим для ракет семейства «Союз» после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября. До этого летательные аппараты этой линии стартовали с космодрома Плесецк 25 октября и 3 ноября.