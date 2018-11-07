Американские мужчины боятся прикоснуться к женской груди во время оказания первой помощи

Американским женщинам сложнее получить первую медицинскую помощь на улице, чем мужчинам, так как местные представители сильного пола боятся прикоснуться к женской груди из-за возможных в дальнейшем обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных учеными в США.

Как пишет American Heart Association, специалисты выяснили, что шансы мужчин получить первую помощь от случайных прохожих на 23 % выше, чем у женщин.

Многие респонденты признались, что помимо боязни обвинений в домогательствах, они опасаются причинить пострадавшей представительнице слабого пола какой-либо физический вред, а некоторые и вовсе не верят женщинам, поскольку считают их склонными к симуляции.

Всего в исследовании принимали участие 54 человека.