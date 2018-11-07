Московский институт психологии лишился лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии. Об этом сообщила пресс-служба федерального органа.

В сообщении говорится, что такая мера была принята на основании решения Арбитражного суда.

Также за неисполнение предписания в установленный срок служба запретила прием в Межународный институт управления и права, а также ряд филиалов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

За неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся государственным образовательным стандартам Рособрнадзор лишил госаккредитации некоторые специальности Невиномысского государственного гуманитарно-технического института.