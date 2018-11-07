Как несут службу российские военные в Идлибской зоне деэскалации

Посты российской военной полиции находятся среди разбитых снарядами переулков. С верхних этажей зданий видны идлибские деревни – периодически оттуда боевики ведут огонь. Террористов из Хальфая, городка на границе с Идлибом, выбили еще год назад, однако, людей здесь, по-прежнему, почти нет. Беженцев останавливает опасное «соседство» с террористами – они боятся, что по городу опять начнут стрелять.

«Противник нарушает режим прекращения боевых действий два - три раза в неделю, однако ответный огонь не открывается», - сказал российский военный полицейский.

Российские военные контролируют обстановку и режим прекращения огня, и фиксируют каждый выстрел. По их словам – ситуация на границе с Идлибом, в целом, стабильная.

«Это либо пикап, либо мобильная установка РСЗО, которая делает два-три выстрела в сторону вооруженных сил САР и затем данная мобильная группа убывает с места открытия огня», - рассказал журналистам представитель российской военной полиции.

У российских военных есть информация, что террористы и «Белые каски» готовят очередной «спектакль», с постановочной атакой и такими же «жертвами». На внешнем кольце городка мониторинг ведут 17 российских и иранских постов, а на внутреннем – еще 12 турецких.

Российские мобильные станции войск РХБЗ смогут зафиксировать любую попытку использовать отравляющие вещества. Уникальное оборудование может определить 26 видов ядов. Система моментально выведет информацию на монитор.

«При обнаружении отравляющих веществ, в воздухе, выдает световую и звуковую сигнализацию а также определяет азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, и его тип и боевые концентрации», - сказал Дмитрий Петров, командир отделения РХБ защиты.

Пока в районе Идлиба остаются боевики, провокации возможны в любой момент, в связи с чем военнослужащие ВС РФ ежедневно отрабатывают действия на случай вылазки террористов.