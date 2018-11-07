В Москве зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе

В восточной части российской столицы, в частности в районе Жулебино, зафиксировано двукратное превышение нормы сероводорода в воздухе. Это следует из документа, опубликованного на сайте «Мосэкомониторинга».

Согласно сообщению, во вторник, 6 ноября, в 22.18 на измерительной станции в Жулебино было зафиксировано, что содержание сероводорода в воздухе превышает допустимую отметку в два раза и составляет 0,017 мг на куб. м. воздуха.

Отмечается, что такой уровень газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает безопасным для здоровья человека.

В РФ максимально допустимой концентрацией сероводорода в воздухе принято считать 0,008 мг на куб. м.

Напомним, в прошлом году в некоторых районах Москвы появился неприятный запах. После жалоб со стороны жителей столицы МЧС РФ начало проверку.

Позже выяснилось, что источником неприятного запаха в городе являлся полигон Кучино.