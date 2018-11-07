Трамп следит за результатами выборов в конгресс с семьей и друзьями

Президент США Дональд Трамп будет следить за результатами выборов в конгресс вместе с семьей и друзьями. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

«Президент (США Дональд Трамп – прим. ред.) и первая леди (Меланья Трамп - прим. ред.) будут смотреть за результатами (выборов в конгресс – прим. ред.) по телевизору в своей резиденции в Белом доме с семьей и друзьями», - заявила Сандерс.

В США во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс. До начала голосования Дональд Трамп активно агитировал избирателей за кандидатов от Республиканской партии.