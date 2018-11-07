Подмосковные терапевты перестанут выезжать на дом

К завершению 2019 года участковые терапевты поликлиник Московской области (МО) перестанут выезжать к пациентам на дом. Такое заявление сделал подмосковный министр здравоохранения Дмитрий Матвеев.

Глава Минздрава МО рассказал, что медицинским работникам предложат «тратить время» не на походы по квартирам, а на работу в поликлинике.

«Участковый врач-терапевт сможет в два раза больше принять пациентов в поликлинике», - приводит радиостанция «Говорит Москва» слова министра.

Руководитель ведомства при этом добавил, что вместо терапевтов вызовами на дом будет заниматься специальная мобильная группа неотложной помощи.

Как потом уточнил Матвеев, участковые врачи все же будут выезжать на вызовы к детям в возрасте до 7 лет и лежачим больным.