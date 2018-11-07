Умер актер и каскадер Геннадий Четвериков

Ушел из жизни актер и каскадер Геннадий Четвериков. Ему было 83 года. Об этом сообщила киностудия «Беларусьфильм».

Причина смерти в данный момент неизвестна.

Как написала на своей странице в Facebook белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк, прощание с актером пройдет 7 ноября в 12:00 в большом крематории минского Северного кладбища.

Четвериков серьезно занимался силовыми видами спорта и легкой атлетикой. Кроме того, он участвовал в цирковых представлениях. Его актерская карьера началась в 1956 году на киностудии «Молдовафильм». Артист снялся в таких картинах, как «Пираты XX века», «Ярослав Мудрый», «Емельян Пугачев», «Трудно быть Богом», «Узник замка Иф» и во многих других.