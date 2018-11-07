СМИ опубликовали новые подробности убийства Хашогги

Газета Sabah со ссылкой на источник в турецкой разведке сообщила, что офицеры службы безопасности Саудовской Аравии пытались заблокировать доступ к видеофайлам с камер наружного наблюдения перед генеральным консульством страны в Турции после убийства журналиста Джамаля Хашогги.

В материале издания говорится, что 6 октября сотрудники службы безопасности саудовского консульства под предлогом проверки камер наружного видеонаблюдения, установленных в помещении для турецких полицейских, охраняющих дипмиссию, зашифровали видеозаписи, которые были записаны в день убийства Хашогги. Также был ограничен доступ к видео входа в посольство самого журналиста и его предполагаемых убийц.

Тем не менее, по словам источников газеты, турецкие силы безопасности смогли просмотреть эти записи 5 октября. Им удалось взломать пароль и вернуть доступ к этим записям, которые позже были обнародованы.

Ранее Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Через две недели Эр-Рияд признал вину в его убийстве. По делу арестованы 18 человек.