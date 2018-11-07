В Лондоне арестована потратившая $20 млн в универмаге супруга экс-президента Международного банка Азербайджана

Жена экс-президента Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева арестована решением Вестминстерского магистратского суда в Лондоне в рамках расследования дела о происхождении ее богатств.

Как сообщает BBC, Гаджиеву задержали правоохранительные органы неделей ранее по запросу азербайджанских властей. На данный момент ей предъявлено обвинение в незаконном присвоении средств. Женщине грозит экстрадиция на родину.

Отметим, что азербайджанские правоохранители пока не давали официальных комментариев по этому делу.

В октябре этого года Замира Гаджиева стала первой иностранкой, чьим источником дохода заинтересовалось Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA). Женщина привлекла внимание правоохранительных органов роскошным образом жизни.

Британские власти требуют от супруги бывшего президента Международного банка Азербайджана объяснить наличие средств на приобретение недвижимости в Лондоне на сумму 28,5 млн долларов, а также покупки в универмаге Harrods на сумму 20,9 млн долларов.