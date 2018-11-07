В России выписан первый штраф за борщевик

В Московской области выписан первый штраф за борщевик на участках. Сумму в размере 400 тысяч рублей придется заплатить подмосковной компании «Юниор».

Как сообщают в Россельхознадзоре, работники ведомства ранее выявили «факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью» на площади в семь гектаровв в МО. При этом речь идет не только о борщевике Сосновского, но также об иве, березе повислой и осоте полевом.

Напомним, с 1 ноября на территории Подмосковья действует новый закон об административной ответственности за выращивание борщевика. В качестве наказания за нарушение данной нормы предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для обычных граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц, от 150 тысяч до миллиона для организаций.