Туск допустил возможный выход Польши из ЕС

Глава Еропейского союза Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из Евросоюза. По его словам, это может произойти из-за противостояния польских лидеров и Брюсселя. Об этом во вторник сообщило британское издание Express.

Политик отметил, что вмешательство правящей партии «Право и справедливость» в деятельность местных судебных органов может вынудить Варшаву выйти из ЕС.

Он считает, что эта ситуация очень серьезная. Туск добавил, что глава партии Ярослав Качиньский может сделать так, что в итоге Польша выйдет из ЕС.

Ранее в Польше вступил закон, который изменяет процедуру назначения судей Верховного суда и требования к ним. ЕС считает, что это противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости служителей закона . Позже Брюссель дал Варшаве месяц на корректировку реформы, но Польша отказалась идти на уступки, и Европейская комиссия решила передать в суд Евросоюза жалобу на власти страны.