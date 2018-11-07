Samsung будет производить в России первые в мире телевизоры на базе искусственного интеллекта

Компания Samsung начнет производить в России первые в мире телевизоры с искусственным интеллектом. Завод, расположенный в Калужской области, будет создавать устройства с диагоналями 75 и 85 дюймов. Предполагается, что продавать их начнут уже в конце ноября. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

В серии телевизоров Q900R реализована технология 8К AI Upscaling на базе искусственного интеллекта, применение которой улучшает изображение до уровня 8К. В компании утверждают, что при этом качество исходного видео и способ его передачи не играют роли.

Благодаря искусственному интеллекту автоматически дорабатывается звук, чтобы создать эффект «полного погружения» зрителя.