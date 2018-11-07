Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и «Интернов»

Актриса Наталья Корчагина умерла на 71-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, в котором служила артистка.

Прощание с ней пройдет 8 ноября, а гражданская панихида состоится в театре с 10:30 до 12:00, отпевание – в 13:00 в Храме Воскресения Словущего.

Корчагина работала в МТЮЗе с 1974 года. В 2002 году она стала Заслуженной артисткой России. Также она снялась в 25 фильмах и сериалах, в том числе «Интерны» и «Моя прекрасная няня».