В Госдепе заявили о новых санкциях в отношении России

Госдепартамент США будет действовать согласно закону, который требует введения новых антироссийских санкций в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. Такое заявление сделала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Мы собираемся действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций», - сказала представитель Госдепа.

Ранее глава международного комитета палаты представителей США Эд Ройс заявил, что РФ якобы не соблюдает требования американского закона о химическом оружии. При этом он назвал недопустимым отсутствие у администрации президента США плана «действий второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством Соединенных Штатов».

Позже политолог Александр Асафов сообщил, что высказывание Ройса есть ни что иное, как «накачивание политической обстановки». Кроме того, по мнению эксперта, американские конгрессмены считают, что действующие в отношении РФ санкции «выглядят недостаточно строго и решительно».

Напомним, 4 марта этого года в британском Солсбери были отравлены осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Лондон обвинил Москву, что спровоцировало крупный международный скандал. При этом каких-либо доказательств причастности РФ к случившемуся власти Соединенного Королевства не предоставили до сих пор. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.