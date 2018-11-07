Эксперт прокомментировал заявление американского конгрессмена о «нарушении» Россией закона о химоружии

Заявление руководителя международного комитета палаты представителей США Эда Ройса о том, что Россия якобы не соблюдает положения американского закона о химоружии есть ни что иное, как «накачивание политической обстановки». Такое заявление сделал политолог Александр Асафов, отметив, что по мнению американских конгрессменов действующие в отношении РФ санкции «выглядят недостаточно строго и решительно».

«Их задача - доказать, что (президент США Дональд - прим. ред.) Трамп недостаточно строг к России… Потому что сейчас происходит просто накачивание политической обстановки… Конгрессмены считают, что примененные санкции были недостаточно серьезны», - сказал специалист в беседе с RT.

Ранее Эд Ройс заявил, что РФ якобы не соблюдает требования американского закона о химическом оружии, и назвал недопустимым отсутствие у администрации президента США плана «действий второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством Соединенных Штатов».