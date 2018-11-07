В украинском Тернополе запретили фильмы на русском языке

Областной совет Тернопольской области принял мораторий на использование «русскоязычного культурного продукта» и объявил 2019 год Годом Организации украинских националистов (ОУН)*. Об этом сообщила пресс-служба областного совета.

В сообщении говорится, что запрет установлен до «момента полного прекращения оккупации территории Украины».

Также депутаты облсовета «решили отметить 90-летие создания ОУН»*.

Начиная с 2014 года, после присоединения Крыма к России, Украина ведет активную борьбу с российским наследием в сфере культуры. Например, были приняты законы, которые запрещают трансляцию некоторых фильмов, и ввоз на территорию страны книг «антиукраинского содержания».

*Организация украинских националистов - «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) - экстремистская организация, запрещенная на территории России.