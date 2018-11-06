Сына вице-президента «Лукойла» обвинили в изнасиловании

Сына вице-президента «Лукойла», попадавшего ранее в поле зрения правоохранительных органов после так называемых «гонок на Gelandewagen», Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. На молодого человека написала заявление в полицию студентка одного из столичных вузов, которая рассказала, что на нее было совершено нападение в одном из домов на площади Победы в Москве.

Как сообщает газета «Известия», сам Шамсуаров свою вину отрицает и уверяет, что интим между ним и потерпевшей был по обоюдному согласию. По его словам, девушка оказывала эскорт-услуги и в тот вечер она жаловалась сыну вице-президента «Лукойла» на трудное финансовое положение, но не получив денег, студентка позвонила матери и рассказала, что ее удерживают в помещении насильно.

Издание отмечает, что написавшая заявление в правоохранительные органы девушка до сих пор не явилась на встречу со следователями.