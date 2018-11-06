Порошенко сообщил о задержании организатора убийства активистки Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организатор убийства сотрудницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк был задержан. Об этом он сообщил во вторник на встрече с молодежью Украины.

«По той информации, которую предоставили правоохранительные органы, это преступление в значительной мере уже раскрыто», - рассказал он.

По словам украинского лидера, также найден человек, который убил Гандзюк.

Порошенко добавил, что представители правоохранительных органов во вторник должны предоставить Верховной раде информацию о ходе расследования.

Он подчеркнул, что власть готова привлечь к ответственности преступников и убийц. Президент отметил, что следствие рассматривает более двадцати версий, связанных с убийством активистки. Глава государства также призвал политиков воздержаться от спекуляций вокруг этого дела и не делать «пиар на крови».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во вторник сообщил, что организатор убийства по фамилии Торбин 1977 года рождения задержан и находится в следственном изоляторе.

Ранее в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой. Женщина получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций. Она умерла 4 ноября. Гандзюк была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур в Херсонской области.