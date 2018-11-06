Изнасилованная девушка-дознаватель была пьяна и не помнит деталей случившегося - СМИ

Заявившая о групповом изнасиловании высокопоставленными сотрудниками полиции девушка-дознаватель в момент инцидента была пьяна и не может вспомнить подробностей произошедшего. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по информации информагентства, эксперты пришли к выводу, что «синяки на теле потерпевшей носят не насильственный характер». В материале также сообщается что, «между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим», при этом, согласно сообщениям источника, «одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было».

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки-дознавателя ее коллегами. Трое правоохранителей совершили нападение на сослуживицу в ночь на 30 октября 2018 года. В их домах и на рабочих местах были проведены обыски, после чего Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца.