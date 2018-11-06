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Пострадавшая от мужа жительница Серпухова рассказала, какого наказания желает своему обидчику

Анастасия Евдокимова
23:00 06.11.2018
Девушка считает, что ее супруг не понимает своей вины и не раскаивается.
Пострадавшая от мужа жительница Серпухова рассказала, какого наказания желает своему обидчику

Пострадавшая от мужа жительница Серпухова Маргарита Грачева в беседе со «Звездой» рассказала, что хочет пожизненного заключения или хотя бы максимального срока заключения для ее супруга.

«Как и в предыдущие заседания, я вижу, что он совсем не раскаивается. То, что он считает, что поступил неправильно. На первом заседании я говорила, что мне было очень тяжело туда идти и все это заново переживать. Но его свидетели допускают кучу лжи», - рассказала «Звезде» Грачева.

На вопрос журналиста, была ли у девушки в тот трагический день, когда произошел конфликт, возможность выйти из машины, она ответила, что во время движения автомобиля выходить не посчитала возможным.

«На скорости выходить, это можно себе сломать все, что угодно. Человек был с ножом, мне было страшно. И он мог меня догнать и убить, он сильнее меня», - рассказала пострадавшая.

Грачев был арестован 13 декабря. По данным следствия, мужчина отвез свою супругу в лес, где отрубил ей топором кисти рук якобы на фоне ревности. После этого Грачев доставил супругу в больницу для оказания помощи, а затем пришел в полицию и сознался в содеянном. Пострадавшая от мужа жительница Серпухова лишилась кистей рук, которые удалось частично восстановить. Сейчас здоровью женщины ничто не угрожает, однако ей требуется продолжительная реабилитация.

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