Глава ВТБ ответит открытым письмом на решение не приглашать его на форум в Давос

Глава ВТБ Андрей Костин в открытом письме ответит на решение не приглашать его на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

В пресс-службе банка сообщили, что президент правления ВТБ разговаривал с основателем форума Клаусом Швабе и прокомментирует вынесенное решение в виде открытого письма к участникам встречи. Об этом передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько российских представителей финансовой сферы, в числе которых оказался глава банка ВТБ Андрей Костин, не были официально приглашены на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. Связано это с обеспокоенностью международных организаций антироссийскими американскими санкциями.