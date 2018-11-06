Глава ВТБ ответит открытым письмом на решение не приглашать его на форум в Давос
В пресс-службе банка сообщили, что президент правления разговаривал с основателем форума Клаусом Швабе, после чего принял решение обратиться ко всем участникам встречи.
Фото: Anton Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
Глава ВТБ Андрей Костин в открытом письме ответит на решение не приглашать его на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
В пресс-службе банка сообщили, что президент правления ВТБ разговаривал с основателем форума Клаусом Швабе и прокомментирует вынесенное решение в виде открытого письма к участникам встречи. Об этом передает ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что несколько российских представителей финансовой сферы, в числе которых оказался глава банка ВТБ Андрей Костин, не были официально приглашены на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. Связано это с обеспокоенностью международных организаций антироссийскими американскими санкциями.