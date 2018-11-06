Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли позиции правительственных войск

Террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, единожды за прошедшие сутки нарушили режим пркращения огня. Так, обстрелам подверглись позиции армии Сирии в провинции Латакия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте в провинции Эль-Кунейтра выдано 450 продовольственных наборов.

Кроме того, ранее сообщалось, что военнослужащие военной полиции РФ сопроводили колонну из 60 единиц автомобильной техники, возвращающейся из лагеря беженцев «Рукбан» после доставки гуманитарных грузов по линии ООН.

Напомним, что третьего ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН из Дамаска до границы 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность конвоя с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты.