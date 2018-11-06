Безнадежный пациент: в Москве сносят легендарную Ховринскую больницу

В Москве идут активные работы по сносу здания Ховринской больницы. Адрес Клинская, дом 2 прекрасно известен всевозможным московским неформалам и искателям приключений. Но теперь им придется искать новое место для своих собраний.

Снести здание пытались уже несколько раз. Рабочие уже развеяли все возможные мифы о водах Стикса под недостроем, о порталах в иные миры и клетках с подопытными гомункулами. Ставшую такой родной и одновременно ненавистной постройку наконец равняют с землей.

Ховринскую больницу начали строить еще в 80-ых. Выполненная в стиле «брутализм», она должна была стать торжеством советского здравоохранения – в огромном здании планировали принимать до 1300 пациентов одновременно.

По заверениям местных жителей, с больницей связано множество непонятных происшествий, и они всегда опасались и обходили это место стороной. Зато сейчас они с удовольствием делают последние в истории здания фото на его фоне.

На месте недостроя планируется построить четыре жилых дома общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, в которых будут жить участники программы реновации.