В Пушкине горит склад площадью 900 квадратных метров

В подмосковном Пушкине произошел крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила 900 кв. м. Об этом сообщает МЧС по Московской области.

«В 18:40 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании на складе в Пушкине», — говорится в сообщении ведомства.

Для взятия проб воздуха на превышение вредных веществ на место пожара выехала химическая лаборатория.

По предварительным данным пострадавших нет.