Зима не близко: холода рекордно опаздывают в центральную часть России

Зима в текущем году придет позже обычного. Такое обещание синоптики дали жителям центральной части России.

Они прогнозируют приход снега только к концу ноября. При этом, непосредственно климатические холода и вовсе задержаться на 10 дней. Температура воздуха в некоторых районах может превысить 5 градусов со знаком плюс.

Такие показатели отличаются от ноябрьской нормы на 5-6 градусов. И ноябрь окажется уже не первым месяцем, бьющим рекорды – минувший октябрь стал самым теплым за последние 140 лет метеонаблюдений.