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СК изучит фото, на которых член банды Цапков ест крабов и шашлыки в тюрьме

Анастасия Евдокимова
21:31 06.11.2018
Установлено, что снимки были сделаны в 2015 году.
СК изучит фото, на которых член банды Цапков ест крабов и шашлыки в тюрьме
Фото: СК РФ

Федеральная служба исполнения наказаний России передала в Следственный комитет материалы проверки по снимкам осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который на фото ест крабов и шашлыки в колонии.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области, по факту публикации фото Цеповяза в 2018 году проведена служебная проверка.

Установлено, что данные фото были сделаны в 2015 году. Далее следствие примет процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала фото, на котором арестованный Вячеслав Цеповяз ест красную икру, крабовое мясо и шашлык, предположительно, в тюремной камере.

В ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сообщникам Игорю Черныху и Владимиру Алексееву дали пожизненный срок за убийство 12 человек в станице, а также другие преступления. Но по этапу пошел только Алексеев. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и дядя главаря банды Николай Цапок получили по 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку резни в Кущевской и ряд других преступлений.

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