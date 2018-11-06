Генконсульство РФ в Марселе не получало данных о задержании Рыболовлева

Генеральное консульство России в Марселе на данный момент не располагает информацией о задержании в Монако гражданина России миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ опубликовали сообщение о задержании Рыболовлева по запросу прокуратуры Монако. Сообщается, что расследование в отношении него открыто по фактам «коррупции» и «торговли влиянием».