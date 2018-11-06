Российский миллиардер задержан по запросу прокуратуры Монако

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако. Об этом пишет газета Monde.

По данным издания, расследование в отношении Рыболовлева открыто, в частности, по фактам «коррупции» и «торговли влиянием».

Дмиитрий Рыболовлев — российский предприниматель, миллиардер. Бывший фактический владелец «Уралкалия» в 1990—2000-х годах, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако». Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes.