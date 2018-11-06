Дерипаска не планировал участвовать в форуме в Давосе

Российский предприниматель Олег Дерипаска не планировал принимать участие в очередной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Такие сведения противоречат появившейся ранее информации о том, что ему и еще нескольким представителям российской экономической сферы было отказано в допуске на форум.

«Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос – он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», — цитирует РИА Новости слова близких бизнесмену источников.

Напомним, в антироссийские санкции США, введенные в апреле 2018 года, попали многие российские бизнесмены и компании, в том числе и Олег Дерипаска и его «En+ Group», «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Присутствие компании в списке автоматически означает блокировку всех ее активов.