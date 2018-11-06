Киев стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе

ВСУ продолжают наращивать силы в Донбассе и стягивают к линии соприкосновения технику. Об этом рассказал постпред России Борис Грызлов.

«Среди прицельно применяемого ими вооружения продолжают фиксироваться не только стрелковое оружие, но и минометы калибра 82 и 120 миллиметров, боевые машины пехоты», — отметил Грызлов по итогам переговоров в Минске.

Также Грызлов добавил, что голосование в ходе выборов глав Народных советов в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими соглашениями.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября.