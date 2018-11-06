В Германии начался суд над бывшим надзирателем концлагеря

В немецком Мюнстере начался судебный процесс над бывшим надзирателем нацистского концлагеря Штуттгоф. Его обвиняют в причастности к нескольким сотням убийств.

Сейчас мужчине 94 года. Его полное имя не раскрывается, известно лишь, что это некий Йохан Р. На первое слушание его доставили в инвалидной коляске. Своих защитников он поприветствовал, сняв шляпу. На кадрах видно, что каждое движение обвиняемому дается с трудом.

В связи с состоянием здоровья судебные заседания будут длиться не дольше двух часов в день. По словам присутствующих в зале журналистов, в какой-то момент бывший охранник концлагеря даже прослезился. Но свою вину он не признает.

Йохан Р. служил в СС* (запрещена в РФ) три года, на тот момент ему еще не исполнился 21 год. За время следствия обвинение изучило свидетельства порядка двух тысяч бывших узников Штуттгофа.

«Мы исходим из доказательств. Охранники концлагерей прекрасно знали, что там происходили убийства. Вопрос в том, как после всего этого можно вообще спокойно жить. Речь идет даже не о личной вине. Но о том, что приходится жить дальше с этим венцом. Как относиться к этому? Возможно ли на все это закрыть глаза?», - рассказал прокурор Андреас Брендель.

Нацистский концлагерь Штуттгоф был создан на территории Польши в 1939 году. Больше чем за пять лет существования там находились 110 тысяч заключенных из разных стран. Больше половины из них погибли. По предварительной информации, судебный процесс над охранником продлится до середины января.