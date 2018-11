Билл Гейтс показал работающий без воды туалет

Основатель Microsoft Билл Гейтс представил на суд общественности высокотехнологичный туалет, способный работать без воды и подключения к канализации. Сделал он это на международной выставке туалетов в Пекине.

Разработка осуществляет свои функции при помощи специальных химических реагентов и превращает отходы в удобрения и чистую воду. Как заявил сам Гейтс, представленная им технология является «самым значительным достижением в области санитарии почти за 200 лет».

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC