Опубликованы первые кадры с места взрыва газа в Смоленской области

Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места взрыва газа в многоквартирном жилом доме в поселке Пригорское в Смоленской области.

Ранее в МЧС сообщили, что в доме произошел хлопок бытового газа, на место выехали оперативные службы. Спасатели обследуют дом комплексом «Струна».

По данным местного управления МЧС, взрыв произошел в угловой квартире на шестом этаже. Повреждены балкон, часть квартиры, выбиты стекла. По предварительным данным, пострадали четыре человека.