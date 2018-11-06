Комфорт для граждан: федеральный проект сделает лучше жизнь российских городов и поселков

Новые места для отдыха появляются в городах и поселках России. Они стали частью проекта по формированию комфортной среды.

Парки и набережные, скверы с яркой иллюминацией, поющие фонтаны и современные спортивные площадки - теперь все это есть не только в крупных городах, но и в самых отдаленных поселках по всей России. Обустройство проводится в рамках большого федерального проекта при помощи федерального бюджета и частных инвесторов.

Одним из таких мест стал поселок Палех в Ивановской области. Местные жители с удовольствием рассказывают, как только недавно неказистые и неухоженные поселковые территории стали большими и светлыми местами для отдыха взрослых и детей.

В Ростове-на-Дону одной из главных достопримечательностей стала местная набережная. Утром здесь занимаются спортсмены, вечером проходят различные мероприятия - дискотеки, танцы, аттракционы.

Все благоустройство проходит по программе «Формирование комфортной городской среды», задача которой - создать совершенно новый уровень жизни, чтобы в каждом городе и поселке появились места, в которых жители могли бы отдыхать, общаться и заниматься спортом.