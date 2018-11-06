«Переходящий» дорогу лосось попал на видео

Жителям США предстала странная картина - стая лосося пытается пересечь подтопленную автомобильную дорогу наперерез движущемуся транспорту. Не сообщается, пользуется ли рыба пешеходным переходом, но мы надеемся, что лосось соблюдает ПДД.

Рыба буквально на брюхе выползает из кустов на проезжую часть и против течения переплывает на противоположную сторону трассы. Впрочем, местных жителей происходящее не сильно удивляет - для этих мест ситуация обычная. В сезон дождей ручьи наполняются водой, а рыба идет вверх по ним на нерест. А тут, как назло, такая напасть в виде автомобильной трассы. Поэтому лосось выкручивается, как может, и, буквально рискуя жизнью, пренебрегая правилами, переплывает дорогу.