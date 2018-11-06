Хлопок газа произошел в жилом многоквартирном доме в Смоленской области
На место выехали экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: pixabay
Видео: Евгений Золотой, ВКонтакте
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в поселке Пригорское Смоленской области. Об этом сообщает местное управление МЧС по области.
«В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о хлопке бытового газа по адресу: Смоленская область, п. Пригорское, ул. Шкурлова», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что обломки здания упали на стоящие рядом автомобили, в результате чего машины получили значительные повреждения.
На место выехали экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.