«Это народное дело» - актер Алексей Гуськов призвал построить Главный храм ВС РФ всем миром

Храмовый комплекс ВС РФ будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье. Инициатива создания этого сооружения принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу. Строительство Главного храма ВС РФ будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования. На сегодняшний день общими усилиями собран уже 1 201 485 178 рублей.

Возведение храмового комплекса ВС РФ поддержали многие политические и общественные деятели, а также деятели культуры. Среди них - народный артист России актер Алексей Гуськов. По его словам, строительство храма - это в том числе и дань уважения памяти предков.

«В одном спектакле, где я участвую, есть реплика о том, что наша родина - это память. Я полностью разделяю эти слова, потому что действительно наша родина - это память. С памятью мы приходим и в память мы уходим потом. И общество, не уважающее память предков, на мой взгляд, обречено на вымирание. Существует прекрасная идея строительства храма Вооруженных Сил России. И я полностью поддерживаю эту идею, потому что к 75-летию Победы будет построен храм - красивый храм, по очень нестандартному проекту, где будут использованы и гжель, и иные материалы. Я считаю, что это очень важное, прежде всего общественное дело. Я его поддерживаю, разделяю и призываю также разделить это народное дело и всем миром построить храм», - призвал Гуськов.

Для пожертвований открыт банковский счет, на который каждый может перечислить любую сумму.