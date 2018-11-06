ФАС и ФНС проверят независимые АЗС

Независимые автозаправки в России ждут внеплановые и, надо полагать, неожиданные проверки. Инспектировать АЗС будут Федеральная налоговая и Федеральная антимонопольная службы по поручению вице-премьера Дмитрия Козака.

Под особым контролем - станции, устанавливающие цены на бензин и дизельное топливо как минимум на 4% выше уровня, прописанного в договоре правительства с нефтяниками, заключенном 31 октября. Ранее Козак заявлял, что на независимых АЗС, которые в России занимают более 60% розничного рынка топлива, много нарушений и наводить порядок надо, но аккуратно, чтобы не спровоцировать коллапс.

Напомним, в конце октября правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились о фиксации топливных тарифов. Для каждого региона установлен свой, так называемый индикативный уровень цен на мелкий опт, и с 1 ноября этого года до конца марта будущего он повышаться не должен. Сообщается, что самая высокая цена 92-го бензина установлена в Якутии - 72 тысячи рублей за тонну. Самое дешевое топливо в Чечне - тонна стоит меньше 50 тысяч.