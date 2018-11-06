Суд рассмотрит дело о группировке украинцев, создавших сеть нарколабораторий в Московской области

Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело в отношении 21 гражданина Украины и одного россиянина, которые совместно участвовали в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере и подделке документов.

По данным следователей, обвиняемые незаконно производили наркотические средства в кустарных лабораториях, а после продавали их через интернет-магазин по всей России.

Участники группировки приезжали с Украины, делали фиктивные паспорта россиян и приступали к «работе». Как сообщает Генпрокуратура России, ликвидированы три лаборатории в различных районах Московской области и изъято свыше 870 килограммов наркотиков, более двух миллионов рублей, 13 автомобилей и 18 поддельных паспортов. Уголовное дело направлено в Московский областной суд.