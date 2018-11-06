После реконструкции в Севастополе открылся «Малахов курган»

В Севастополе после масштабной реконструкции открыли мемориальный комплекс «Малахов курган». Несколько десятков лет комплекс находился в аварийном состоянии, но после проведенных работ вновь готов к приему посетителей.

Малахов курган - свидетель двух героических оборон Севастополя: в годы Крымской войны здесь находилась ключевая позиция защиты от иноземных захватчиков. А во время Великой Отечественной это была тактически важная высота при обороне города. На его вершине сохранилось оборонительное сооружение - башня Корниловского бастиона, сейчас ее привели в порядок. Восстановлены братская могила русских и французских воинов, памятник адмиралу Корнилову и место смертельного ранения Нахимова. Во время проведения работ под землей были обнаружены стволы орудий, пушечные ядра, пули и амуниция. Все эти находки и многое другое будет выставлено в музее.

Реставрационные работы на Малаховом кургане начались после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А в феврале 2018 года в оборонительной башне Корниловского бастиона возродили Вечный огонь в память о погибших во Второй мировой войне, где он горел с 1958 года и был первым подобным мемориалом в стране.