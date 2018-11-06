Российский космонавт прокомментировал сбой на МКС

Российский летчик-космонавт Сергей Волков рассказал «Звезде» о произошедшем на МКС сбое на одном из компьютеров российского сегмента.

По его словам, ничего серьезного не случилось, вся информация сохранена в копиях в резерве, на МКС работают два других компьютера, поэтому к каким-либо негативным последствиям сбой не приведет.

«Естественно, на станции не один компьютер, и все зарезервировано. Там их три. Если это центрально-вычислительный, значит, перейдут на резервную копию. Все это работает в комплексе. Перезагрузка нужна, потому что стыковка с кораблем "Прогресс" - ответственное мероприятие, и, конечно, нужно, чтобы все системы находились в полной готовности», - сказал Волков.

В ноябре планируется стыковка МКС с кораблем «Прогресс».

Ранее Роскосмос сообщил о том, что на Международной космической станции произошел сбой в работе компьютера российского сегмента. В четверг планируется его перезагрузка.