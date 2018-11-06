Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в столице оказались работники IT-сферы. Их средняя зарплата составляет 84 200 рублей. Об это сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитику портала rabota.ru.

На втором месте те, кто трудится в сфере логистики и транспорта, - они могут рассчитывать на 70 900 рублей, а третьем месте закрепились работники производства с зарплатой в 66 700 рублей.

Строители и занятые с сфере недвижимости в среднем получают в столице 65 100, «продажники» - 62 200 рублей, банковские работники - 59 700 рублей.

Москва стала лидером в России по величине средней зарплаты. В столице она составляет 64 600. А вот в Санкт-Петербурге денежное вознаграждение на порядок ниже - 50 500 рублей. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург - здесь работник в среднем получает 44 000 рублей.

Как отмечается в материале, за третий квартал зарплатные предложения для кандидатов без опыта выросли в среднем на 5,3%.

Ранее работники IT-сферы уже возглавляли общероссийский рейтинг самых высокооплачиваемых профессий.